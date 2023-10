Über intimste Details seines Lebens zu sprechen, kostet Überwindung – vor allem, wenn es sich unangenehme Dinge handelt. Genau das macht Prinzessin Beatrice nun aber im relativ neuen Podcast „Lessons in Dyslexic Thinking“ (heißt übersetzt so viel wie „Lektionen in legasthenem Denken“) der Organisation „Made By Dyslexia“. Die Nichte von König Charles III. spricht darin mit der Initiatorin und Gründerin der Organisation Kate Griggs über ihre Lese- und Rechtschreibstörung.

Die Prinzessin bekam mit sieben Jahren die Diagnose, dass sie an der Legasthenie leidet. Mittlerweile ist sie 35 Jahre und mit Edoardo Mapello Mozzi (39), der dieses Problem mit ihr teilt, verheiratet. Wie sie im Podcast verrät, stellt sich das Ehepaar bereits mental darauf ein, dass ihre gemeinsame Tochter Sienna (2) ebenfalls mit Legasthenie zu kämpfen haben wird.

Bereits 2018 erklärte die Grazer Entwicklungspsychologin Karin Landerl im Kleine-Zeitung-Gespräch, dass die Chance bei 50 Prozent liegt, die Störung an sein Kind weiterzugeben. Und das gilt bereits, wenn nur ein Elternteil betroffen ist.

Sollte Sienna und vielleicht auch ihr Halbbruder Christopher Woolf (7) tatsächlich das gleiche Schicksal ereilen wie ihre Eltern, so erläutert die Prinzessin im Podcast, sei sie zumindest dankbar dafür, „dass wir ihnen mit Ressourcen helfen können.“

Der Prinzessin sei es ein großes Anliegen, nicht nur ihre eigenen Kinder gegebenenfalls zu einhundert Prozent zu unterstützen, sondern auch anderen betroffenen Eltern Mut zu machen.

"Ich glaube, dass ich durch meine Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft ein besseres Verständnis entwickelt habe, und das wünsche ich mir für alle Eltern. [...] Wir stehen noch ganz am Anfang dessen, was wir gemeinsam erreichen, und es ist wirklich aufregend zu sehen, wie wir die Eltern dabei unterstützen können, die beste Version ihrer selbst zu sein", so Beatrice weiter.

Die ganze Folge auf YouTube:

Prinzessin Eugenie: "Ich bin so stolz auf dich"

Rückendeckung und Unterstützung erhielt sie am Dienstag von ihrer Schwester Prinzessin Eugenie. In ihrer Instagram Story schrieb die 33-Jährige: „Ich bin so stolz auf dich, Beabea“. Dazu gibt es eine Empfehlung inklusive Link für die Podcast-Folge.

"Erstaunliche Arbeit, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie es ist, eine legasthene Denkerin zu sein, indem du deine eigenen Erfahrungen teilst. Dein Denken hat dich zu dem unglaublichen Menschen gemacht, der du bist, und inspiriert mich jeden Tag", fügte sie darunter hinzu.

Die Veröffentlichung dieser speziellen Folge des Legasthenie-Podcasts dürfte nicht zufällig auf den vergangenen Sonntag gefallen sein. Denn vom 2. bis 8. Oktober ist die „Dyslexia Awareness Week“, veranstaltet von der British Dyslexia Assocation.