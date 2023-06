Vor mehr als einem Monat, am 6. Mai 2023, hat die ganze Welt nach London geschaut: Charles III. (74) wurde in der Westminster Abbey gekrönt. Unmittelbar danach ist Prinz Harry in die USA zurückgekehrt. Der 38-Jährige sei bereits am Samstagabend (Ortszeit) wieder in Los Angeles gelandet, berichteten britische Medien. Die Zeitung "Mail" berechnete den Besuch des Fünften in der Thronfolge zu dem Großereignis exakt: Demnach hielt sich Harry für 28 Stunden und 42 Minuten in Großbritannien auf.

In Kalifornien kam er dann noch rechtzeitig an, um den vierten

Geburtstag von Sohn Prinz Archie mitzufeiern - der vom Palast keine

öffentlichen Glückwünsche erhielt. Ehefrau Herzogin Meghan war mit

Archie und Tochter Prinzessin Lilibet (knapp 2) zu Hause geblieben.

Gratis-Fahrrad für Archie

Nun sorgt ein Geburtstagsgeschenk für Ärger. Die Besitzerin des Fahrradgeschäfts "Mad Dogs & Englishmen Bike Shop" in Montecito in Kalifornien hat gegenüber der Zeitschrift "People" erzählt, dass ihr britischer Mitbesitzer dem Mini-Sussex Archie spontan ein Fahrrad geschenkt hat. Die ehemaligen Royals haben das Geschenk angenommen und sich per Brief dafür bedankt. Unterzeichnet ist der Brief mit "Office of Prince Harry und Meghan".

Das Schreiben wiederum wurde von den "Bike Shop"-Besitzern auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht - dafür gab es aber wenig erfreute Kommentare. Viele kritisierten die Geschäftsbesitzer und auch Harry und Meghan, weil sie das Geschenk annahmen.

Mittlerweile ist die Kommentarspalte entfernt worden, sie war voll mit Hassnachrichten und Beschuldigungen. Dass die Geschäftsbesitzer einem wohlhabenden Kind Geschenke mache, stieß wohl vielen sauer auf. Außerdem machten sich die User über die Bezeichnung "Büro der Sussexes" lustig.