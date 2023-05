Das trübe Wetter der vergangenen Tage machte eine Pause und so konnten sich der 40-jährige Prinz Ludwig und die 34-jährige Sophie Evekink bei strahlendem Sonnenschein in München das Jawort geben. Die Familie dokumentierte die Hochzeit ausführlich auf ihrem Instagram-Account.

Die kirchliche Hochzeit fand in der Münchner Theatinerkirche statt, danach wurde in Schloss Nymphenburg gefeiert. Ludwig ist der Urgroßenkel von König Ludwig III, dem letzten König von Bayern.

Die Braut trug einen Traum in Weiß von Reem Acra. © (c) IMAGO/Sven Simon (IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Schwiegervater ist erfreut

Die Braut entschied sich für ein Hochzeitskleid der Marke Reem Acra, welches ausschließlich in Bayern gefertigt wurde. Der Schleier stammt von der ukrainischen Marke WONA.

Zur Trauung gelangte die Braut im edlen Oldtimer. © (c) IMAGO/Sven Simon (IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Der Vater des Bräutigams, Prinz Luitpold zeigte sich in einem Interview hocherfreut über die Vermählung seines Sohnes: "Ludwig hat eine gute Wahl getroffen. Meine zukünftige Schwiegertochter ist eine sehr intelligente und hochgebildete Frau. Ich hoffe, dass sie bald eine Familie gründen werden. Ich bin sehr froh, dass Ludwig nun mehr Zeit in Bayern verbringen wird."

Auch Martin Söder, der Ministerpräsident Bayerns kam mit Ehefrau Karin. © (c) IMAGO/Sven Simon (IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON)

10 Jahre in Kenia

Sophie besitzt die niederländische und kanadische Staatsbürgerschaft und graduierte in Oxford. Sie arbeitete unter anderem für die Vereinten Nationen im Bereich Menschenrechte und Gesundheit. Auch Ludwig studierte Rechtswissenschaften in Göttingen und spezialisierte sich auf internationales Menschenrecht. In den letzten 10 Jahren verbrachte der Prinz viel Zeit in Kenia, wo er mehrere NGO's gegründet hatte.