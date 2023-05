Der Song Contest in Liverpool startete gestern Abend mit einer kleinen Überraschung. In den Einspielerfilmen vor den einzelnen Beiträgen wurden die verschiedenen Regionen des Landes gezeigt, und elf Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine traten im Laufe des

Abends auf – das Kalush Orchestra, mit einer Neuinterpretation seines Vorjahres-Siegerliedes "Stefania" inklusive. Dafür waren in kleinen

Zuschaltungen nicht nur Musicallegende Andrew Lloyd Webber, sondern

auch Großbritanniens Prinzessin Kate am Klavier zu sehen.

Aufnahmen im Schloss Windsor

Laut dem Kensington Palace wurde der Beitrag Anfang des Monats auf Schloss Windsor aufgenommen, in den sozialen Medien wird das Talent der Prinzessin in höchsten Tönen gelobt. Auch ihrer Kleiderwahl – ein extravagantes blaues Abendkleid – kann als Sympathie für die Ukraine interpretiert werden.

Auf Instagram schrieb die Prinzessin: "Es ist mir ein Vergnügen, gemeinsam mit dem Kalush Orchestra den letztjährigen Eurovision-Gewinnerbeitrag aufzuführen. Viel Spaß bei der Show, Liverpool!"

Sehen Sie das gesamte Video: