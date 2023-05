Prinz Harry und Prinz Andrew werden bei der Krönung von König Charles III. keine offizielle Rolle übernehmen, wie der Buckingham Palast am Samstag bestätigte. Beide sind keine aktiven Mitglieder der königlichen Familie mehr. Harry war nach seiner Heirat mit der US-Schauspielerin Meghan Markle auf Distanz zum Königshaus gegangen und in die USA gezogen. Andrew, Bruder von König Charles III, wegen Missbrauchsvorwürfen in Ungnade gefallen.

Weder Harry noch Andrew werden nach der Krönungszeremonie an der Prozession zum Buckingham Palace teilnehmen und hinter der goldenen Krönungskutsche mit dem Königspaar schreiten. Es gilt zudem als wenig wahrscheinlich, dass die beiden Prinzen auf dem Balkon auftauchen werden, wenn sich dort das frisch gekrönte Königspaar zeigt, um der Menge zuzuwinken und eine Flugschau der Royal Air Force zu verfolgen.

Harry zieht die Blicke auf sich

Aber auch ohne offizielle Aufgabe wird Prinz Harry die Blicke auf sich ziehen. Sein Platz in der Westminster Abbey dürfte viel aussagen über seine Beziehung zum Vater und vielleicht auch zu seinem Bruder William, dem Thronfolger.

Durch den Tod von Elizabeth II. am 8. September war Charles nach Jahrzehnten im Wartestand zum König von Großbritannien und 14 weiteren Commonwealth-Staaten geworden. Acht Monate nach seiner Thronbesteigung findet nun am Samstag die Krönung von Charles III. sowie seiner Frau Camilla statt. Einige Royals-Fans campieren deswegen bereits seit Tagen vor dem Buckingham-Palast.