Allen steirischen Seitenblickern und Fans der Royals wird diese Nachricht runtergehen wie Kernöl. Denn wenn am 6. Mai in London Charles zum König gekrönt wird, ist ein gewichtiges Stück Grazer Familiengeschichte mit dabei: Der Urgroßvater des neuen Königs, Graf Ludwig von Battenberg, wurde 1854 in der steirischen Landeshauptstadt geboren. Genau genommen in der Villa Hartenau im Univiertel.