Wenige Monate vor der Krönung von König Charles III. eskalierte der Streit um seinen Sohn Prinz Harry – wegen einer Immobilie. "Wir können bestätigen, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex aufgefordert wurden, ihren Wohnsitz in Frogmore Cottage niederzulegen", sagte eine Sprecherin von Harry und Meghan vor wenigen Tagen. Das Paar sei "fassungslos", war in Medienberichten zu lesen.

Wie die "Sun" und der "Daily Telegraph" kurz darauf berichteten, hat König Charles III. das Anwesen seinem durch Missbrauchsvorwürfe in Ungnade gefallenen Bruder Prinz Andrew als neues Zuhause angeboten. Zieht er also in die berühmte Immobilie ein? Das dürfte noch nicht ganz geklärt sein, denn wie die Zeitung "Express" nun wissen will, soll Prinzessin Eugenie bereits mit ihrer Familie in dem Cottage wohnen.

Bekanntlich stehen sich Eugenie und ihr Cousin Harry sehr nahe, eine Quelle sagte dem "OK! Magazine", dass Harry nicht glücklicher über diese Entwicklung sein könnte. Prinzessin Eugenie und ihr Mann Jack Brooksbank erwarten im Sommer ihr zweites gemeinsames Kind, Sohn August kam 2021 zur Welt.

Kommen Harry und Meghan zur Krönung?

Seit Wochen wird spekuliert, ob Harry und Meghan zur Krönungsfeier von Charles III. Anfang Mai nach Großbritannien reisen werden. Die Causa "Frogmore Cottage" dürfte eher noch ein weiteres Zerwürfnis zwischen den Familien als eine Annäherung ausgelöst haben. Eine Einladung haben die Suxesses jedoch erhalten, wie ein Sprecher der beiden gegenüber "The Times" bestätigt hat. Es bleibt aber ja noch etwas Zeit für eine Entscheidung.

Was über die Krönung von Charles III. bekannt ist: