Sie ist noch nicht lang im Amt. Vielleicht kam es deshalb zu diesem Fauxpas. Die Rede ist von der neuen britischen Premierministerin Liz Truss. Natürlich erwies auch sie am gestrigen Begräbnistag in London der Queen die letzte Ehre. Die Zeremonie wurde selbstverständlich auch im australischen Fernsehen gezeigt. Nur: Das Moderatoren-Duo des Senders "Channel Nine" hatte offenbar Probleme, die Politikerin zu erkennen.

Als Truss zusammen mit ihrem Mann Hugh O'Leary an der Westminster Abbey ankam, um dem Gottesdienst beizuwohnen, kam die Sendung ins Stocken. "Who is this" ("Wer ist das") hört man Moderatorin Tracy Grimshaw fragen. Ihr Kollege Peter Overton ist mit einer - peinlich falschen - Antwort zur Stelle: "Vielleicht unbedeutende Royals oder lokale Würdenträger".

Nach einer gefühlten Ewigkeit folgt die Auflösung. Das TV-Duo hat des Pudels Kern erkannt. Wenn auch mit Unterstützung aus dem Off. "Uns wurde gerade gesagt, dass es sich hierbei um die britische Premierministerin Liz Truss handelt", lässt Moderator Overton die Zuschauer wissen.

Dass man bei hunderten Begräbnisgästen schon einmal durcheinander kommen kann, ist natürlich nicht weiter schlimm. Dass die britischen Politikgeschäfte nicht bis nach Australien - immerhin Teil des britischen Commonwealth - durchdringen, ist aber wohl zumindest ein Wink mit dem Zaunpfahl.