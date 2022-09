Am kommenden Montag wird Königin Elizabeth II. mit allem Pomp zu Grabe getragen. Schon am Wochenende füllt sich London mit Hunderttausenden von Trauergästen, darunter Präsidenten, Regierungschefs, Royals aus aller Welt. Chronisten glauben, dass dies das größte Ereignis an der Themse zumindest seit der Krönung der Queen im Jahr 1953 sein wird.