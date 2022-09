Auf Twitter ist bei Großereignissen Verlass. „In England“, las ich in einem Posting, „haben sie jetzt einen Mann zur Königin gemacht. Dieser Wahnsinn mit der Political Correctness geht mittlerweile echt zu weit.“ Der Witz war aufgelegt, aber schlecht ist er nicht. Erstens, weil er so hübsch zusammenfasst, dass sich die Queen in 70 Jahren Regentschaft gefühlt zur Königin der Welt hochgedient hatte und man sich noch nicht recht vorstellen kann, dass Charles die großen Fußstapfen seiner winzigen Vorgängerin adäquat ausfüllen wird. Zweitens, weil er sich so elegant über jene lustig macht, die in jedem Hauch von Wandel gleich einen Anschlag der Political Correctness oder Woke Culture auf ihr eichenfurniertes Weltbild wittern.