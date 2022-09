"Der Tod der Queen könnte dazu führen, dass London erstmals voll ist." So zitierte das Magazin "Politico" schon im Vorjahr aus einem vertraulichen Memo aus dem Umfeld des Buckingham Palace. Unter dem Code "Operation London Bridge" ist streng nach Protokoll minutiös durchgeplant, welche Schritte nach dem Tod von Queen Elizabeth II. wann und wo zu erfolgen haben.

Unter anderem bereitet man sich auf eine umfangreiche Sicherheitsoperation vor, um laut Memo "beispiellose Menschenmengen und Reisechaos" zu bewältigen.

Meistbesuchte Stadt

Nun ist London mit knapp 20 Millionen Touristen pro Jahr nach Bangkok (und noch vor New York und Paris) prinzipiell an Gäste-Anstürme gewohnt. Doch rund um die bevorstehenden Begräbnisfeierlichkeiten – laut "Operation London Bridge" hat dies am kommenden Wochenende zu erfolgen – dürfte die britische Hauptstadt vor einem noch nie dagewesenen Gästeansturm stehen.

Hotelpreise ziehen stark an

Die ersten Vorzeichen zeigen sich schon anhand der Hotelpreise. Bereits eine Stunde nach Bekanntwerden des Todes (Codename: "London Bridge is down") gab es für das Wochenende von Freitag, 16. September, bis Sonntag, 18. September, auf der Buchungsseite Booking.com kaum noch Zimmer für unter 500 Euro (für zwei Nächte). Und wenn sie günstiger waren, dann handelte es sich meist um Hotelzimmer mit Gemeinschaftsbad oder Zimmer ohne Fenster.

Knapp 500 Euro für Zimmer ohne Fenster oder ohne eigenes Bad am nächsten Wochenende in London © UDU/Booking.com

Großteil zwischen 500 und 1000 Euro für zwei Nächte

Der Großteil der Londoner Zimmerpreise für das kommende Wochenende bewegt sich auf Booking.com Freitagfrüh zwischen 500 und 1000 Euro für zwei Nächte.

Deutlich merkbar ist auch ein nochmaliger Preisanstieg von Donnerstagabend zu Freitagfrüh. Eines der günstigsten Hotels im Angebot, das "Point A in Shoreditch" zog mit den Preisen für ein Doppelzimmer von 356 Euro am Donnerstag auf 433 Euro am Freitag an.

Bei den ganz oben angezeigten Hotels (diese zahlen meist für die obere Platzierung eine Extra-Gebühr) stiegen die Preise.

Im Fünfsterne-Haus "Royal Lancaster" zum Beispiel stiegen die Preise mit schwindender Verfügbarkeit von Zimmern von 788 Euro am Donnerstag auf 957 Euro am Freitag (bzw. ohne Stammkundenrabatt von 876 auf 1182 Euro für zwei Nächte).

Die Hotelpreise stiegen über Nacht © UDU/Booking.com

Und es ist davon auszugehen: mit jedem Tag und jeder Stunde werden die Zimmer knapper – und teurer – werden ...