Neben den Stars und Sternchen sind auch die europäischen Royals in Weihnachtsstimmung. Die Königshäuser veröffentlichen Familienschnappschüsse vom gemeinsamen Christbaumschmücken, posten ihre offiziellen Weihnachtskarten oder zünden die Kerzen auf ihren Adventkränzen an.

Auch im Fürstentum Monaco bereitet man sich bereits auf den Heiligen Abend vor. Und wer wäre – bekannt für Glanz und Glamour – besser geeignet, um die Weihnachtszeit gebührend zu eröffnen, als Charlène (46) und Albert von Monaco (66) mit ihren Zwillingen Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques? In einem wunderschönen Festakt weihte die Fürstenfamilie am Wochenende die Weihnachtsbeleuchtung von Monaco ein:

Danach machte die Fürstenfamilie einen Rundgang, um die weihnachtliche Zauberwelt in Augenschein zu nehmen.

Besondere Weihnachtstraditionen

Doch welche besonderen Weihnachtstraditionen zelebrieren Fürst Albert und Ehefrau Charlene mit ihren Kindern sonst noch? Besonders kulinarisch gibt es im Fürstentum einige Bräuche, die seit Jahrhunderten im Umlauf sind. Darunter das Pan de Natale, ein süßes, rundes Brot, das während der Mitternachtsmesse geweiht wird und mit Haselnüssen und einem Olivenzweig in Form eines Kreuzes beladen ist. Mittlerweile ist der Brauch sehr geläufig, die Brote sind bereits in der Vorweihnachtszeit in lokalen Bäckereien zu finden.

Einer der ältesten Traditionen ist der Olivenzweig-Segen. Dabei wird ein Zweig vom jüngsten oder ältesten Gast in Wein getaucht, anschließend wird vor dem Kamin ein Gebet gesprochen, während sich die Gäste um den gedeckten Festtisch versammeln. Traditionell sollten exakt dreizehn Desserts vorbereitet werden, die Zahl ist auf Jesus und seine Apostel zurückzuführen. . Haselnüsse, Walnüsse, getrocknete Feigen, Mandeln, Rosinen und das Hauptdessert, La Pompe, ein süßes Brot, stehen stellvertretend für verschiedene katholische Orden und bilden einen Aufstrich.

Nicht zu vergessen ist das Weihnachtsschwimmen, das jährlich als großes Spektakel zelebriert wird. Mutige Schwimmer stürzen sich an Heiligabend in die kühlen Fluten des Mittelmeers. Als Weihnachtsmänner verkleidet veranstalten die Teilnehmer eine Show für die Zuschauer, in den meisten Fällen ist auch die Fürstenfamilie anwesend.