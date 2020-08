Facebook

Delfine sind Geschöpfe mit in vielerlei Hinsicht erstaunlichen Fähigkeiten © Ranae Smith

Strategisches Networking als Schlüssel zum Erfolg, das gilt nicht nur für den Menschen. Eine neue Studie über Delfine zeigt, dass die Säugetiere in ihren Anfangsjahren mehr Zeit darauf verwenden, Verbindungen aufzubauen, die später von Vorteil sind. So suchen sich Delfine unter zehn Jahren bewusst Gleichaltrige und Aktivitäten aus, die ihnen helfen, Fähigkeiten für das Erwachsenenalter zu entwickeln.



Dies fanden Forscher der beiden US-amerikanischen Universitäten Georgetown und Duke heraus. Für die Studie, die in der Fachzeitschrift "Behavioral Ecology" veröffentlicht wurde, analysierte das Team Aufzeichnungen aus der Shark Bay in Westaustralien. Dort fahren Forscher seit Jahrzehnten mit Booten in die abgelegene Bucht, die fast 739 Kilometer nördlich von Perth liegt, und notieren Geschlecht, Alter und Verhalten der Delfine. Über einen Zeitraum von 30 Jahren wurden gut 1700 Delfine beobachtet.