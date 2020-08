Facebook

Enormer technischer Aufwand für enorme Datenmengen © Google

Es bedarf schon einiger Vorstellungskraft, selbst für Menschen im 21. Jahrhundert: Wenn das "Grace Hopper"-Unterseekabel, das Google nun für das Jahr 2022 ankündigt, vollständig ausgerollt und betriebsfähig ist, durchströmen sagenhafte 350 Terabits pro Sekunde (siehe Infobox zum "Datendurchsatz") 16 Glasfaserpaare. Und das unter dem Atlantik und über eine Distanz von 6300 Kilometern: Von den USA aus trifft das Kabel in Bude im nördlichen Cornwall in England und in der Hafenstadt Bilbao in Nordspanien auf Europas Festland.