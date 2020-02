Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Spaghetti Carbonara, nach schottischer Rezeptur © YouTube

Leicht machen es die Briten Europa derzeit wirklich nicht. Zuerst wanken sie ermüdend lahm zum Ausgang, dann brüskieren die schrulligen Insulaner ungeniert ein langjähriges EU-Mitglied: Der schottische Starkoch (lachen Sie nicht, das gibt es!) Gordon Ramsay schändete den noch verbliebenen Stolz der Italiener – ihre Carbonara.



Bei dieser deftigen Soße kann bekanntlich so einiges schiefgehen – und Ramsay reizte es aus. Der als Querkopf berüchtigte Brite rührte in einem Video eine flüssig wirkende, gallige, knallgelbe Lauge an, in der er Spaghetti wälzte. Diese Pasta ist seitdem infiziert, es geht ihr Berichten zufolge nicht gut. Die Empörung in Italien ist seitdem enorm: "Tu nicht so, als würdest du etwas von italienischer Küche verstehen. Eine schlechte Karikatur!", tönte es da via Twitter in einem von Tausenden Postings.