Generalprobe für den BER Flughafen sucht Komparsen für Probebetrieb

Archivbild © AP

Rund 14 Jahre nach dem Spatenstich und mit neun Jahren Verspätung soll am 31. Oktober 2020 der neue Flughafen Berlin Brandenburg (BER) endlich eröffnet werden. Für den Probebetrieb werden nun Freiwillige gesucht. Insgesamt 20.000 Statisten sollen an dem Testlauf im Juni teilnehmen. Die Probetage finden zwischen 23. Juni und 15. Oktober statt. Zudem gibt es eine weitere Übung am 29. April am Bahnhof, der am Areal des Flughafens liegt. Dafür werden noch einmal 900 Freiwillige gesucht.

Während der Übungen soll ein normaler Betriebsalltag wie auch Evakuierungen und andere Ausnahmesituationen simuliert werden. Interessierte können sich hier informieren!