Beim Fußballspielen hat ein Bub in Burglengenfeld eine byzantinische Münze aus dem 11. Jahrhundert entdeckt.

Sujetbild © (c) mikitiger - stock.adobe.com

Ein Bub hat in Burglengenfeld in der Oberpfalz eine rund 1.000 Jahre alte Münze beim Spielen gefunden. Fachleuchte des Bayerischen Landesamtes für Bodendenkmalpflege haben den "Sensationsfund" bestätigt, teilte die Stadt mit. Die Münze wurde demnach im 11. Jahrhundert in Byzanz, dem heutigen Istanbul, geprägt.

Der heute vier Jahre alte Bub hatte im Frühjahr vergangenen Jahres die acht Gramm schwere, glänzende Scheibe beim Fußballspielen entdeckt und mit nach Hause genommen. Die Eltern übergaben sie dann der Stadt, die den Kontakt zu Experten herstellte. Die Fachleute gehen von einem Einzelfund und nicht von einem vergrabenen Schatz aus. Der Bub darf die Münze behalten.