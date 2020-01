Notdurft in Machu Picchu Fünf Touristen werden ausgewiesen, Haupttäter bleint in Haft

Fünf Touristen aus Chile, Frankreich, Brasilien und Argentinien wurden aus Peru abgeschoben. Der Haupttäter bleibt in Haft.

Notdurft in Machu Picchu

© EPA

Sie sollen sich illegal Zutritt zur Inka-Ruine Machu Picchu verschafft, einen Stein aus einer Mauer gebrochen und ihre Notdurft verrichtet haben: Jetzt werden fünf Touristen aus Chile, Frankreich, Brasilien und Argentinien aus Peru abgeschoben. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 28-Jähriger Argentinier, bleibe vorerst in Peru in Haft, teilte die Polizei am Dienstag (Ortszeit) mit.

Ihm wird die Beschädigung von kulturellem Erbe vorgeworfen. Die Ruinenstätte Machu Picchu gehört zu den wichtigsten Touristenattraktion Südamerikas und zählt seit 1983 zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Stadt wurde im 15. Jahrhundert von den Inkas errichtet und besteht aus rund 200 Bauten. Bis zu 6.000 Touristen besuchen die Inka-Stätte jeden Tag. Archäologen und die UNESCO fordern bereits seit langem, die Zahl der Besucher deutlich zu senken, um die Ruinenstadt besser zu erhalten.