Gast im Weihnachtsbaum"Mama, dieser Christbaumschmuck macht mir Angst"

Eine Familie in den USA staunte nicht schlecht über diese vorweihnachtliche Überraschung: Eine Eule hatte sich im Weihnachtsbaum im Wohnzimmer eingenistet - und das möglicherweise schon seit Wochen.

Die Eule im Christbaum © AP

"Mama, dieser Christbaumschmuck macht mir Angst" - so alarmierte die zehnjährige India ihre Mutter, bevor sie in Tränen ausbrach. Katie McBride Newman ist ein großer Fan von Eulen und schmückt ihren Baum gerne mit Eulenornamenten. Sie dachte zuerst, eine der Eulen habe ihre Tochter erschreckt.

Um sie zu beruhigen, schaute sie im Wohnzimmer nach. Sie staunte nicht schlecht, als plötzlich eine der Eulen ihren Kopf drehte und sie anstarrte, erzählte Newman dem Sender CNN.

Tier stark abgemagert

Die Familie ließ daraufhin Türen und Fenster offen, in der Hoffnung das Tier würde wieder verschwinden. Als das Tier am nächsten Tag immer noch im Baum war, alarmierten sie die lokale Tierschutzorganisation. Ein Mitarbeiter der Organisation konnte die Eule einfangen. Das Tier, eine Ost-Kreischeule, war stark abgemagert. Der Tierschützer mutmaßte, die Eule dürfte schon beim Kauf des Baums kurz nach Thanksgiving, im Baum versteckt gewesen sein. Schließlich wurde das Tier wieder erfolgreich in die freie Wildbahn entlassen: