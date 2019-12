Mit neuen Regeln sagt die EU Pflanzenschädlingen und deren Einschleppung nach Europa den Kampf an. Am Samstag tritt dazu eine neue EU-Verordnung in allen Mitgliedsstaaten in Kraft. Damit kommt es zu einem Importverbot von Hochrisikopflanzen und höheren Anforderungen bei der Einfuhr von Pflanzen aus Nicht-EU-Ländern. Dies gilt auch für Reisende. Zudem will man Bedrohungen frühzeitig erkennen.

In den vergangenen Jahren haben eingeschleppte Pflanzenschädlinge für verheerende Schäden in Europa gesorgt. Das Spektrum reicht vom Bakterium Xylella fastidiosa, das den Olivenanbau im Mittelmeerraum bedroht, über den Buchsbaumzünsler, der Gartenbesitzer zur Verzweiflung treibt, bis zum Feuerbrand oder Maiswurzelbohrer, ein Bakterium und ein Käfer, die massive Schäden in landwirtschaftlichen Kulturen verursachen.