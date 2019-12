Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Greta Thunberg © APA/AFP/NICHOLAS KAMM

Am Dienstagmorgen hat die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ein Bild von den Lichtern Lissabons gepostet. Ihre Rückkehr auf europäischen Boden steht kurz bevor. Zum Bild, das die Lichter der portugisieschen Stadt zeigt, postete die 16-Jährige: "Land ahoy! Lisbon ahead..."

Thunberg hat eine lange beschwerliche Überfahrt mit einem Segelboot in Kauf genommen, um am Klimagipfel in Madrid, der am Montag gestartet ist, teilzunehmen.