AUSTRALIA ANIMALS SHEEP © (c) APA/EPA/RSPCA (RSPCA)

Im Alter von etwa zehn Jahren ist in Australien ein Merino-Schaf gestorben, das durch ein schier unglaublich dickes Fell weltweit Schlagzeilen gemacht hatte. "Chris" schied an Altersschwäche dahin, wie der Tierpark "Little Oak Sanctuary" am Dienstag mitteilte. Das Schaf hatte 2015 rekordverdächtige 42,3 Kilogramm Wolle auf die Waage gebracht, nachdem es jahrelang nicht geschoren worden war.

Damals trottete es herrenlos in der Nähe der Hauptstadt Canberra vor sich hin. "Chris" war kaum noch in der Lage zu laufen. Der Tierpark, wo das nach einer Schur wieder viel schlankere Schaf seine letzten Jahre verbracht hatte, schrieb: "Wir haben eine süße, weise und freundliche Seele verloren. Unsere Herzen sind gebrochen." Das Fell war "Chris" damals schließlich von einem mehrfach ausgezeichneten Scherer abgenommen worden, Ian Elkins.

Das nach einer Schur wieder viel schlankere Schaf Foto © (c) AP (HONS)

Die Prozedur dauerte eine Dreiviertelstunde. Elkins sagte, er habe in 35 Jahren Karriere so etwas noch nie gesehen.