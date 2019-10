Zum 83. Saisonstart am Samstag wurden nach Angaben eines Sprechers Hunderte Gäste erwartet. Traditionell lockt die Anlage bis Ende April Hunderttausende Besucher an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Rockefeller Center kann man wieder eislaufen © (c) Uli-B - stock.adobe.com

Der weltberühmte New Yorker Eislaufplatz am Rockefeller Center hat bei Temperaturen um 20 Grad Celsius seinen Betrieb eröffnet. Zum 83. Saisonstart am Samstag wurden nach Angaben eines Sprechers Hunderte Gäste erwartet. Traditionell lockt die Anlage bis Ende April Hunderttausende Besucher an.

Der Eislaufplatz wurde erstmals zu Weihnachten 1936 aufgebaut. Die Besucherattraktion ist auch ein beliebter Ort für Heiratsanträge. Leicht zu erkennen ist sie an der goldfarbenen Statue des Prometheus aus der griechischen Mythologie sowie den vielen US-Flaggen.