Ein leicht verletzter Österreicher hatte einer Sanitäterin am Münchner Oktoberfest einen Heiratsantrag gemacht. Doch dann kam alles anders.

Das Oktoberfest 2019 in München ist bereits wieder Geschichte © APA/dpa/Felix Hörhager

Es war die Lovestory des ersten Wiesn-Wochenendes: Ein Oktoberfest-Besucher aus Österreich hatte sich auf den ersten Blick so sehr in eine Sanitäterin verliebt, dass er ihr direkt in der Sanitätsstation einen Heiratsantrag machte.

Der Mann war leicht angetrunken gestürzt und hatte sich am Bein verletzt. Das Angebot für einen romantischen Spaziergang über das Oktoberfest konnte die 27-jährige Sanitäterin nicht annehmen, da sie noch im Dienst war.

Kein Happy End

Zwei Wiesnwochen verstrichen - doch aus der Hochzeit scheint nichts zu werden: Der Heiratswillige habe sich nicht mehr gemeldet, berichtete die Sprecherin der Aicher Ambulanz Union, Ulrike Krivec, am Sonntag zum Abschluss des Festes.

Dabei hätte dies an die jahrhundertealte Tradition des Festes angeknüpft: Das erste Oktoberfest im Jahr 1810 war eine königliche Hochzeitsfeier. Ganz München feierte damals mit, als Kronprinz Ludwig - der spätere König Ludwig I. - Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen heiratete.