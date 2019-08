Facebook

Alexa Terrazas wie sie kopfüber am Geländer hängt © Twitter

Für ein gutes Bild in den sozialen Medien hat eine junge Mexikanerin zu viel Einsatz gezeigt. Die 23-jährige Alexa Terrazas wollte eine Yoga-Pose auf dem Geländer ihres Balkons machen. Dabei stürzte die junge Frau rund 23 Meter in die Tiefe. Ein Foto, das derzeit durch die Medien geistert, zeigt Terrazas, wie sie kopfüber außen am Geländer hängt. Der Vorfall ereignete sich am Samstag in Nuevo Leon, im Nordosten von Mexiko.

Schwer verletzt

Wie durch ein Wunder überlebte die 23-Jährige den Sturz. Sie ist allerdings schwer verletzt, wie mehrere Medien berichten. Sie soll sich beide Arme und beide Beine gebrochen haben, zudem die Hüften und den Kopf. ihr Zustand sei "kritisch". Eine erste Operation soll elf Stunden gedauert haben.

Sollte die Studentin wieder gesund werden, dürfte sie so schnell nicht wieder gehen können. Die Ärzte sprachen von mindestens drei Jahren Rekonvaleszenz.

Laut Nachbarn hatte die junge Frau bereits zuvor öfter am Geländer Übungen gemacht. Eine Untersuchung des Geländers ergab kein technisches Gebrechen.