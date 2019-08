Sexismus-Vorwurf Fleisch-Werbung: "So schön wie eine Frau. Schmeckt nur anders"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sexismus-Vorwurf gegen Fleisch-Werbung © (c) APA/dpa/Arnulf Stoffel (Arnulf Stoffel)

"So schön wie eine Frau. Schmeckt nur anders", das steht auf einem Werbeplakat für das Unternehmen "Der Steaklieferant". Diese Werbung des Fleischgroßhändlers, die in Nordrhein-Westfalen zu sehen ist, ist nun mit dem Sexismus-Vorwurf als Beschwerde beim Deutschen Werbe-Rat gelandet. Die Rechte an dem Plakat würden bei "Der Steaklieferant" liegen, also beim Unternehmen, so ein Sprecher. Der Inhaber Michael Franz habe das Plakat in Eigenregie entwickelt.