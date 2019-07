Facebook

"Sunny" bei der Rückkehr in die Freiheit © Twitter

Nach ihrer Rettung aus einem Fischernetz ist eine Meeresschildkröte in Israel zurück in die Freiheit entlassen worden. "Sunny" hatte sich im vergangenen Monat in einer Fangvorrichtung verheddert und war dabei fast ertrunken, wie der israelische Sender Kan am Sonntag berichtete.

"Sunny" sei mithilfe einer modernen Wiederbelebungsmethode des israelischen Zentrums zur Rettung von Meeresschildkröten kuriert worden, berichtete der Sender. Nach seiner Genesung wurde das Tier an den Mittelmeerstrand gebracht.

צבת הים "סאני" נלכדה ברשת דייגים בחוף דור בחודש יוני, טבעה, ושוקמה בעזרת טיפול החייאה חדשני שפיתח מרכז ההצלה לצבי ים. היום, לאחר שהתחזקה והתאוששה, חזרה סוף כל סוף לים

(מיכל וסרמן, צילום: מאיה חכמון קדוש מרשות הטבע והגנים) pic.twitter.com/CKDE8n9ylZ — כאן חדשות (@kann_news) 27. Juli 2019

Auf einem Video war zu sehen, wie das gepanzerte Reptil zurück ins Mittelmeer krabbelte und dann schnell davon schwamm - begleitet vom begeisterten Jubel Dutzender Zuschauer.

Meeresschildkröten müssen zum Atmen auftauchen und können deshalb in Netzen sterben. Nach Angaben der Umweltstiftung WWF geraten jährlich schätzungsweise mehr als 250.000 der Tiere in Netze von Fangflotten und verenden.