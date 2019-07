Facebook

Sujetbild © dpa-Zentralbild/Martin Schutt

Im US-Bundesstaat Maryland wurde ein Blitzeinschlag in einen Baum live gefilmt. Die beeindruckende Aufnahme wurde am Mittwoch in einem Garten in Kensington in Maryland aufgenommen. Der Blitz sieht wie ein plötzliches Feuer aus, das sofort wieder erlischt. Danach splittern vom Baum, den der Blitz traf, große Rindenteile ab.

Das Video wurde auf der Facebook-Seite Severe World Weather veröffentlicht:

Erst kürzlich ist es in Graz zu einem Brand eines Baumes gekommen, in den der Blitz eingeschlagen hatte.