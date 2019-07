Gestohlen? Ärger vor Versteigerung von Tutanchamun-Büste in London

Das Auktionshaus Christie's will die 28,5 Zentimeter große Büste am Donnerstag in London versteigern. Der frühere ägyptische Minister für Altertümer, Sahi Hawass, sagte, die Büste sei vermutlich in den 1970er-Jahren aus dem Karnak-Tempelkomplex gestohlen worden.