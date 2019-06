Facebook

Die Lufthansa verlangt von Passagieren seit Kurzem zusätzliche Unterlagen für die Bearbeitung von Entschädigungen für Flugausfälle bzw. -verzögerungen (nach EU-VO 261/2004) durch FairPlane. Es handelt sich dabei um eine detailliert beschriebene Fotoaufnahme: „ Damit wir die Zahlung zu Händen des berechtigten Empfängers anweisen können, bitten wir Sie uns einen Nachweis der Anspruchsinhaberschaft in Form eines Fotos jedes Reisenden einzureichen, auf welchem dessen Gesicht neben seinem Ausweisdokument (mit geschwärzter Ausweisnummer) zu erkennen ist", heißt es in einem Brief der Lufthansa an FairPlane.

Bei FairPlane stößt diese neue Richtlinie auf Unverständnis. Schließlich würden deren Vertragsanwälte eine unterschriebene Vollmacht und die Reiseunterlagen mit dem Namen des Passagiers an die Fluglinie schicken, wie es vom Unternehmen in einer Aussendung heißt. Nun verlange Lufthansa aber eine beidseitige Kopie des Reisepasses und sogar ein Selfie/Foto, auf dem das Gesicht des Passagiers neben seinem Ausweis zu sehen ist. „Hier hat wohl die Rechtsabteilung mit der Social Media Abteilung fusioniert“, schmunzelt Andreas Sernetz, FairPlane Geschäftsführer, trotz des ernsten Hintergrundes.

"Reinste Schikane"

Für Luftrechtsexperten und FairPlane-Unternehmenssprecher Ronald Schmid ist diese Vorgehensweise "die reinste Schikane". "Ich habe schon vieles bei Luftfahrtunternehmen erlebt, aber ein Foto des Passagiers mit seinem Pass in Händen, wo auch noch die Nummer geschwärzt ist, schlägt dem Fass den Boden aus. Auch halte ich es für bedenklich, diese Daten per E-Mail abzufragen." Er sieht darin eine bewusste Verzögerung bei der Bearbeitung von Ausgleichsansprüchen und eine unnötige Hürde für Passagiere.