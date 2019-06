Zu einer ungewöhnlichen Explosion ist es am Wochenende in Hessen gekommen.

Weltkriegsbombe explodierte auf Acker © (c) APA/dpa/Boris Roessler (Boris Roessler)

In einem Feld in Ahlbach in Hessen ist in der Nacht auf Sonntag eine Weltkriegsbombe explodiert. Die Explosion hinterließ einen riesigen Krater mit rund zehn Metern Durchmesser und vier Metern Tiefe. Nach Einschätzung von Kampfmittelexperten vor Ort war die Fliegerbombe vermutlich infolge der Auslösung des chemischen Zünders explodiert. Verletzte gab es nicht.

Ein Messgerät des Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie bei Hadamar hatte ein Beben der Stärke 1,7 aufgezeichnet. Erst später wurde klar, dass eine Bombe explodiert war. Unklar war vorerst, ob sich noch weitere Sprengkörper unter der Erde befinden.