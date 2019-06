Faszinierendes Foto"Star Trek"-Logo am Mars entdeckt

Facebook

"Star Trek"-Logo am Mars entdeckt © NASA/JPL/University of Arizona

Die NASA-Sonde "Mars Reconnaissance Orbiter" hat eine spannende Entdeckung gemacht. Kürzlich hat sie ein Bild von einer Landschaftsformation am Mars zur Erde gesandt, die stark an das "Star Trek"-Logo erinnert. Das Foto wurde in der die Hellas-Tiefebene (Hellas Planitia), dem größten Impaktkrater des Mars, aufgenommen. "Star Trek"-Fans werden erkennen, dass die Erhebung wie ein bekanntes Logo aussieht. Und sie haben recht, aber es ist nur ein Zufall", schrieb die University of Arizona zur Veröffentlichung des Bildes. Von der US-Universität aus wird die Kamera der Sonde gesteuert.

🖖 Dunes, lava and wind are responsible for this curious shape on Hellas Planitia, Mars. Boldly go: https://t.co/JSLObpMq2E



📸: @HiRISE pic.twitter.com/yktAFM8MOy — NASA JPL (@NASAJPL) 14. Juni 2019

In Wahrheit steckt hinter dem Logo eine Düne, die von Lava und Wind geformt wurde. Zunächst habe es Sandverwehungen gegeben, die Dünen seien dann von Lava überflossen worden. Als diese schließlich auskühlte, soll das Gebilde entstanden sein.

Auch William Shatner alias "Captain Kirk" kommentierte das Bild mit einem Seitenhieb auf das Star Wars-Universum:

Hey @starwars! Will you hurry up your Rebel Scums? 🙄 We beat you! 😉😝👇🏻 https://t.co/b53KxKlAlj — William Shatner (@WilliamShatner) 13. Juni 2019