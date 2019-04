Vor drei Jahren hat sich nach einem Säureangriff das Leben von Vanessa Münstermann (30) schlagartig geändert. In einem Interview spricht sie über ihr Leben mit ihrem neuen Gesicht.

Vanessa Münstermann verrät in ihrem Buch intime Details aus ihrem Leben © Rowohlt

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben?

Vanessa Münstermann: Das ist eigentlich mein Tagebuch, ich habe gar nicht aktiv an einem Buch geschrieben. Ab dem Zeitpunkt, als ich aus dem Koma aufgewacht bin und einen Stift halten konnte, habe ich angefangen zu schreiben. Das war für mich eine Art Therapie. Im Endeffekt sind das wirklich eins zu eins meine Aufzeichnungen – sehr intim und mit vielen Gefühlen. Als ich andere Betroffene kennengelernt habe, dachte ich mir, es wäre an der Zeit, meine wirklichen Gedanken zu veröffentlichen. Auch damit sich andere nicht so allein fühlen.

