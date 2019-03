Die Schülerin Greta Thunberg trat mit ihrem Protest für das Klima eine eindrucksvolle internationale Bewegung los: An 1650 Orten demonstrieren heute die Jungen im Rahmen von "Fridays for Future" für die Umwelt. Der Zuspruch ist groß.

Alleine in Wien nahmen 10.500 Schüler am Klima-Streik teil © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

In insgesamt fast 1.700 Städten gehen am Freitag Demonstrationen für mehr Klimaschutz über die Bühne. Auch in sieben Landeshauptstädten Österreichs streiken und demonstrieren Schüler und Studenten im Rahmen der weltweiten Aktion "FridaysForFuture" für mehr Klimaschutz. Die größte Veranstaltung wird zu Mittag am Wiener Heldenplatz stattfinden.

