Ehe-Fotos an Wolkenkratzer Liebeserklärung eines 81-jährigen Immobilien-Moguls

Der 81 Jahre alte Harry Macklowe ließ ein zwölf mal sieben Meter großes Porträt von sich und eines von seiner frisch angetrauten Ehefrau Patricia Landeau (65) an der Seite eines ihm gehörenden Wolkenkratzers mitten in Manhattan aufhängen.

Mit einer Liebeserklärung der ganz besonders großen Art hat ein Immobilien-Mogul in New York Aufmerksamkeit erregt. Der 81 Jahre alte Harry Macklowe ließ ein zwölf mal sieben Meter großes Porträt von sich und eines von seiner frisch angetrauten Ehefrau Patricia Landeau (65) an der Seite eines ihm gehörenden Wolkenkratzers mitten in Manhattan aufhängen.

"Verkündung der Liebe"

Er habe das als "Verkündung der Liebe" gedacht, sagte Macklowe der "New York Times". "Weil ich nicht im Sommer in den Hamptons (Urlaubsdestination für Superreiche auf Long Island bei New York) geheiratet habe, konnte ich kein Flugzeug mieten, das ein Poster hinter sich herzieht und damit die Küste auf- und abfliegt. Also dachte ich mir: "Ich besitze ein Gebäude. Warum hänge ich nicht einfach ein Poster an mein Gebäude?"" Zudem seien die Porträts, die jetzt am derzeit zweithöchsten Wolkenkratzer New Yorks hängen, seiner Ansicht nach sehr gelungen. "Meine Frau sieht wunderschön aus und ich liebe das Foto von mir."

Pikantes Detail an der Sache: Vor seiner Hochzeit mit der Französin Landeau in der vergangenen Woche war der Milliardär 58 Jahre lang mit Linda Macklowe verheiratet gewesen. Über die Details der Scheidung hatten sich die beiden wochenlang vor Gericht gestritten. Linda Macklowe hatte eigentlich bereits einen Vertrag für den Kauf einer Wohnung im 78. Stock des Wolkenkratzers, an dem nun das Porträt der neuen Ehefrau ihres Mannes hängt. Ein Gericht gab ihr aber das Recht, aus diesem Vertrag auszusteigen.

“I thought: ‘I own a building. Why don’t I just hang a banner from my own building?’” the real estate developer Harry Macklowe said in an interview. https://t.co/gyoSNeadE0 — NYT Metro (@NYTMetro) 10. März 2019