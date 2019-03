Ostafrika ächzt unter den Folgen des Klimawandels. In Tansania kämpfen Frauen mit Energiesparöfen dagegen an. Und erlangen dadurch ein Stück Selbstbestimmtheit. Eine Reportage.

Konnte durch das Bauen von Energiesparöfen selbstständig werden: Elinipa Benjamen © Katrin Fischer

Safari-Touristen lehnen sich aus der Dachluke ihres Landcruisers. Neugierig recken sie ihre Köpfe und beobachten eine Elefantenfamilie bei Sonnenuntergang. Hier in Tansania drängen sich Postkartenmotive auf. Was Urlauber durch den Sucher ihrer Kamera aber nicht sehen, ist das echte Leben. Denn abseits der Nationalparks muss der durchschnittliche Einwohner mit weniger als zwei US-Dollar pro Tag haushalten. Doch es geht längst nicht nur mehr um die verschiedenen Gesichter der Armut. Während weltweit noch über den Klimawandel debattiert wird, sind seine Folgen in Ostafrika bereits spürbar. Das macht vor allem jenen Menschen zu schaffen, die von der Landwirtschaft leben. Und das sind in Tansania immerhin 70 Prozent der Bevölkerung.