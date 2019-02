''Australiens heiliger Berg''Bevor der Uluru gesperrt wird, wird er gestürmt

Facebook

Ab Ende Oktober wird der heilige Berg Uluru auf Wunsch der australischen Ureinwohner gesperrt. Dann darf keiner mehr den symbolträchtigen Berg im Zentrum Australiens besteigen. Doch nicht jeder will das akzeptieren. Heerscharen von Urlaubern reisen an, um ihn noch zu bezwingen.



Bislang wies ein Schild in sechs Sprachen darauf hin, nicht auf den markanten Koloss zu klettern. Trotzdem marschierten Tausende Urlauber auf den Inselberg, der fast 348 Meter hoch aus dem sonst sehr flachen Outback ragt. Immer wieder fielen Besucher dabei auch mit Benehmen auf, das die lokalen Aborigines verletzte, für die das gesamte Gebiet eine heilige Stätte ist. 2010 etwa strippte eine französische Frau beispielsweise auf der Spitze des Berges und ließ sich im Bikini fotografieren. 37 Menschen starben zudem seit den 1950ern während oder nach dem Aufstieg. Seit diesem Zeitpunkt werden Aktivitäten auf dem Ayers Rock, der seit 1987 Weltnaturerbe ist, offiziell dokumentiert.