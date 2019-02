Facebook

Form von Ultima Thule gibt Rätsel auf © Screenshot/NASA/Johns Hopkins Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/National Optical Astronomy Observatory

Anfang Jänner machte die NASA-Sonde New Horizons bei ihrem Vorbeiflug am 6,4 Milliarden Kilometer von der Erde entfernte Himmelskörper Ultima Thule Aufnahmen. Die zur Erde gesendete Fotos des Himmelskörpers zeigten klar, dass dieser aus zwei Eiskugeln bestehe, die schließlich quasi zusammengeklebt seien. Die Form wurde mit der eines Schneemannes verglichen.

Am Freitag veröffentlichte die NASA eine neue Sequenz aus mehreren Bildern. Sie zeigt die Form und die Bewegung des Himmelskörpers Ultima Thule noch genauer. Laut "futurezone" verfüge Ultima Thule über zwei Ausbuchtungen, keine davon sei, wie bisher angenommen, kugelförmig. Stattdessen soll eine an eine "zerbeulte Nuss", die andere an einen "Pfannkuchen" erinnern.

Die neuen Aufnahmen von Ultima Thule:

Am weitesten entfernt

Ultima Thule ist der am weitesten entfernte und mutmaßlich älteste Himmelskörper, der je von einer Raumsonde untersucht wurde. Bis zu dem Vorüberflug der Sonde hatten die Forscher nur eine unscharfe Aufnahme, die aus einer halben Million Kilometern Entfernung gemacht wurde und auf der Ultima Thule eher eine Kegel-Form hatte. "New Horizons" lieferte nun Bilder aus 27.000 Kilometern Entfernung.

Der Himmelskörper ist laut NASA etwa 31 Kilometer lang und dreht sich ungefähr alle 15 Stunden einmal um sich selbst. Ultima Thule liegt in einer dunklen und kalten Weltraumregion namens Kuipergürtel. Die Forscher erhoffen sich von den "New Horizons"-Daten Erkenntnisse über die Entstehung von Planeten.

Die Aufnahmen von Anfang Jänner:

Kennt ihr die Aufnahmen von #UltimaThule, die @NASANewHorizons beim Vorbeiflug Anfang des Jahres gemacht hat? Mehr bei @JHUAPL: https://t.co/Z4UYdYzK8h



GIF credit: NASA/Johns Hopkins Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/National Optical Astronomy Observatory pic.twitter.com/Vz24lS9SgQ — DLR_de (@DLR_de) 16. Januar 2019

In den kommenden rund 20 Monaten soll die Sonde "New Horizons" noch zahlreiche weitere Fotos und Daten von dem historischen Vorbeiflug senden, bei dem sie mit rund 51.500 Kilometern pro Stunde in rund 3.500 Kilometern Abstand an "Ultima Thule" vorbeigeflogen war. Über den Himmelskörper war bisher extrem wenig bekannt.

Die rund 700 Millionen Euro teure "New Horizons"-Mission hat schon einiges hinter sich: Im Jänner 2006 war die Sonde vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet, danach an zahlreichen Planeten vorbeigekommen. 2015 passierte sie als erster Flugkörper Pluto.

Dieses Modell zeigt den Unterschied deutlich: