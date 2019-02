Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So geht's nach Hogwarts: mit dem Travelguide von Travelcircus.de © Travelcircus.de

Für Fans der Harry Potter Reihe muss das Abenteuer nicht mit dem 7. Band enden. Über die ganze Welt verteilt kann man Drehorte, Ausstellungen, Themenparks, Veranstaltungen und Orte besuchen, die sich der magischen Welt rund um den Zauberschüler verschrieben haben.

Die Reiseplattform travelcircus.de hat alle magischen Orte weltweit versammelt - vom Grab von Lord Voldemort in Edingburgh bis zurm Themenpark in Japan. Einfach in unsere Auswahl reinklicken und verzaubern lassen.

Harry Potter: Travel Guide Universal Studios Hollywood Die Reiseplattform Travelcircus.de hat einen "ultimativen Travel-Guide" für Harry Potter-Fans erstellt. Mit einer Menge Stationen rund um die Welt - hier: The Wizarding World of Harry Potter™ in Hollywood inklusive Zonko's Scherzartikelladen. Pixabay/travelcircus.de King Cross, London Tatsächlich wurden die Szenen rund um Bahnsteig 9 3/4. am Bahnhof King’s Cross zwischen den Gleisen 4 und 5 gedreht. Als Außenansicht von King’s Cross wird im Film die St. Pancras Station genutzt Pixabay/travelcircus.de Hogwarts Express Beim Glenfinnan Viadukt zwischen Fort William und Mallaig im Westen von Schottland werfen Harry und Ron einen BLick aus dem Ford Anglia (Band 2 - Die Kammer des Schreckens) auf den Hogwarts Express. Von April bis Oktober 2019 kann man selbst mit dem Jacobite Steam Train fahren - er sieht dem Zauberzug verblüffend ähnlich. Pixabay/travelcircus.de Universal Studios, Japan Bis 28. Februar ist Schloss Hogwarts in Japan (Wizarding World of Harry Potter™) noch in magisches Winterweiß gehüllt. Ein paar Hauptdarsteller: der magische Ford Anglia, der Winterball und warmes Butterbier. Pixabay/travelcircus.de Schloss Hogwarts Alnwick Castle im englischen Northumberland diente als Kulisse für Schloss Hogwarts - zumindest in den ersten beiden Harry Potter Filmen. Das Schloss ist seit 1309 im Besitz der Familie Percy und heute noch bewohnt. Pixabay/travelcircus.de Ein Überblick Hier tut sich was: von zauberhaften Drehorten bis zu Führungen und Inszenierungen. travelcircus.de The Balmoral Hotel, Edinburgh In Zimmer 552 schrieb Autorin J. K. Rowlings die letzten Zeilen ihrer Harry-Potter-Reihe. Mit den Worten “J.K. Rowling schrieb in diesem Raum (552) das Ende von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes am 11. Januar 2007”, signierte sie danach eine Büste. Pixabay/travelcircus.de Walking Tour, London Insiderwissen über die Zauberwelt teilen Fans auf Walking-Touren durch London. Pixabay/travelcircus.de Theaterstück, London Das Theaterstück "Harry Potter and the Cursed Child" feierte im Juli 2016 in London Premiere und soll im März nach Hamburg kommen. Es wird in 2 Teilen aufgeführt und ist - in London - über Monate ausgebucht. Pixabay/travelcircus.de Leadenhall Market, London Der überdachte Markt in London diente als Kulisse für die Winkelgasse. Das Australia House diente als Kulisse für die Gringotts Zaubererbank in der Winkelgasse. Im Londoner Zoo wurde die Szene aus dem ersten Teil mit der Riesenschlange gedreht. Pixabay/travelcircus.de St. Giles Cathedral, Edinburgh Auf der Royal Mile gelegen, ist die St. Giles Cathedral die Hauptkirche der Church of Scotland.Hier soll sich J. K. Rowling Inspirationen für das Innere von Hogwarts geholt haben. Pixabay/travelcircus.de Hogwarts, Hollywood In der Wizarding World of Harry Potter™ trifft man unter anderem Hippogreife, kann sich im Dorf Hogsmeade umschauen und einen Zauberstabkurs besuchen. Pixabay/travelcircus.de Themenpark, Orlando Action! Über zwei Freizeitparks des Universal Resorts in Florida erstreckt sich das Harry-Potter-Universum. Sie sind mit dem Hogwarts Express verbunden. Dumbledores Büro, Gryffindor-Gemeinschaftsraum, Raum der Wünsche und Quidditch. 2019 eröffnet eine neue Achterbahn. Pixabay/travelcircus.de Loch Eilt, Schottland Hier wurden Szenen für mehrere Harry Potter Filme gedreht. Unter anderem öffnete Lord Voldemort hier Dumbledores Grab, um an den Elderstab zu gelangen. (c) Jeremy - stock.adobe.com Greyfriars Kirkyard, Edinburgh Auf dem Greyfriars Kirkyard liegt Lord Voldemort begraben. Der dunkle Lord und sein Vater teilen sich hier ein Grab, das Fans in Edinburgh besichtigen können. Auf dem Grabstein steht Thomas Riddell. (c) chrisdorney - stock.adobe.com 1/15