Planet K2-288Bb ist etwas kleiner als Neptun © NASA

Eine zumindest mittlere Sensation gelang Nachwuchswissenschaftlern: Sie machten in Weltraumteleskopdaten der US-Weltraumagentur NASA einen Exoplaneten. Er hat den Namen K2-288Bb, könnte über Wasser verfügen - und ist 226 Lichtjahre entfernt.

Der Himmelskörper ist doppelt so groß wie unsere Erde und etwas kleiner als der Neptun. Die "neue Welt" liegt jenseits unseres Sonnensystems und soll sich um einen von zwei Sternen bewegen. Laut NASA könnte K2-288Bb felsig oder reich an Gasen sein, auch Wasservorkommen in flüssiger Form scheinen nicht ausgeschlossen. All das sind Grundvoraussetzungen für Leben bzw. eine Kolonialisierung durch Menschen.

Citizen scientists discover new world with @NASAKepler data. The planet orbits a cool, dim star 226 light-years away: https://t.co/SFPqhxYWNQ #aas233 pic.twitter.com/99XRE3fAYG — NASA JPL (@NASAJPL) 7. Januar 2019

Zwei Praktikantinnen der NASA und ein Team von Amateurastronomen haben den neuen Planeten im Sternbild Stier gefunden, berichtet die Nasa auf ihrer Homepage. Die Nachwuchswissenschaftler der Universität North Carolina hatten die "neue Welt" bereits vor rund zwei Jahren entdeckt. Jetzt erst waren aber alle Daten komplett - und K2-288Bb wurde als Himmelskörper anerkannt.

Der - relativ - erdähnliche Planet ist freilich fast unvorstellbar weit entfernt: Falls die Menschheit eines Tages ein Raumschiff zum nächsten Planeten jenseits unseres Sonnensystems schicken will, müssten einer Studie zufolge mindestens 49 Paare an Bord gehen. Das haben zwei französische Forscher als Voraussetzung dafür berechnet, dass eine genetisch gesunde Bevölkerung die 6300 Jahre lange Reise zum nächsten bekannten Exoplaneten Proxima Centauri b übersteht.

Um jemals ein anderes Sonnensystem zu bevölkern, müsste die Crew über viele Generationen im Raumschiff leben und sich dort fortpflanzen.