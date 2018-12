Facebook

Zu Weihnachten erlebt der Igel eine große Überraschung © Facebook/Erste Group

In den sozialen Medien macht derzeit ein Weihnachts-Spot der Erste Group ("Believe in Love, believe in Christmas, #believeinyourself", #glaubandieliebe #glaubanweihnachten) die Runde. Erzählt wird die Geschichte eines kleinen Igels, der in der Schule als Außenseiter gilt. Niemand will, so scheint es, mit ihm zu tun haben - und schuld sind seine Stacheln.

Er muss alleine in der Klasse sitzen, mit dem Bus fahren und beim Fußballspielen geht der Ball an seinen Stacheln kaputt. Er ist einsam und alleine. Doch zu Weihnachten überraschen ihn seine Schulkollegen mit einem besonderen Geschenk. Aber sehen Sie selbst!

25.000 Kommentare, 1 Million Mal geteilt

Über 22 Millionen Mal wurde der Spot seit seiner Erstveröffentlichung am 3. Dezember in fünf Ländern (Österreich, Rumänien, Ungarn, Serbien und Kroatien) aufgerufen, über 25.000 Mal wurde er kommentiert und knapp eine Million Mal geteilt.

Macher des Werbeclips ist die Werbeagentur Matt/Donau. Auch ein Song wurde eigens dafür komponiert.