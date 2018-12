Nach Fehlstart beim letzten Mal Drei Raumfahrer zur ISS gestartet

Facebook

Rund zwei Monate nach dem dramatischen Fehlstart einer russischen Sojus-Rakete ist erstmals wieder eine Crew zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die Rakete mit der US-Astronautin Anne McClain, dem Russen Oleg Kononenko und dem Kanadier David Saint-Jacques startete am Montag planmäßig vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur.

Nach der Trennung von der dritten Antriebsstufe nahm das Raumschiff Kurs auf den Außenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde. Der Flug sollte rund sechs Stunden dauern.

Die drei Raumfahrer sollen rund sechs Monate im All bleiben und zunächst die aktuelle Crew verstärken. Die Flug- und Einsatzpläne waren auf der ISS durcheinandergeraten, nachdem im Oktober die Rakete kurz nach dem Abheben versagt hatte. Zwei Raumfahrer konnten sich damals unverletzt retten.

Welcome to Space! The trio is now safely in orbit and solar arrays have successfully deployed on their Soyuz spacecraft. They will now embark on six-hour chasedown of the @Space_Station and are expected to arrive later today: https://t.co/FRrjhIw77o pic.twitter.com/2wmO3vC7iT — NASA (@NASA) 3. Dezember 2018