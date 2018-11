Knapp dem Tod entkommen US-Tourist macht Tandemflug - ohne Gurt festzuschnallen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitten im Flug wurde dem Mann bewusst, dass er gar nicht angegurtet war © Screenshot YouTube

So war der Flug nicht geplant: Der US-amerikanische Tourist Chris Gursky entging bei einem seiner Abenteurer-Projekte nur knapp dem Tod. Er machte über der Schweiz einen Tandemflug mit einem Flugdrachen. Die Szene wurde auch gefilmt. Mittendrin im Flug wurde dem Mann allerdings bewusst, dass er gar nicht angegurtet war.

Der Pilot versuchte noch so schnell wie möglich zu landen, während sich Gursky allein mit seiner Muskelkraft festhielt. Letztendlich schafften die beiden eine relativ sichere Landung. Ganz knapp über dem Boden verließen den Mann aber die Kräfte und er stürzte ab. Das Resultat: Ein mehrfacher Armbruch, der noch in der Schweiz operiert werden musste. Der Mann selber stellte das Video später online. Die "Nahtoderfahrung" war ihm wohl nicht genug, denn er will laut einem Bericht auf ABC noch einmal in die Lüfte gehen, da er "den ersten Flug nicht genießen hätte können".

Wie es dazu kam, dass er nicht angeschnallt war, war zunächst unklar.

Sehen Sie selbst!