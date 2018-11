Aus einem auf einem Rastplatz abgestellten Lkw wurde in Hessen eine süße Fracht gestohlen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild: Schokolade © by-studio - Fotolia

Ein Lkw-Fahrer hatte seinen Sattelzug am Sonntagabend auf dem Rastplatz Lorsch-Ost an der A 67 im deutschen Hessen abgestellt und und sich zum Schlafen in die Koje gelegt.

Am Montagmorgen nach dem Aufstehen gegen 7 Uhr bemerkte er, dass während seiner Nachtruhe der Auflieger des Sattelzugs aufgebrochen worden war. Die Täter erbeuteten aus dem Anhänger vier Paletten mit insgesamt rund 13.400 Tafeln Schokolade eines bekannten Herstellers.