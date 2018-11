Ein erst sechs Jahre altes Mädchen ist in Großbritannien so schwer gemobbt worden, dass sie zur Behandlung ins Spital musste.

Sujetbild: Mobbing © (c) Photographer: Visnjican Dusanka

In Großbritannien macht ein besonders herzzerreißender Fall von Bullying bzw. Mobbing derzeit von sich reden. Carrie Golledge aus Tiverton hat ein Foto ihrer sechsjährigen Tochter, das diese zusammengekauert in einem Krankenhausbett zeigt, in den sozialen Medien gepostet. Dazu verfasste die Mutter einen Text, der andere auf die Problematik des Mobbings aufmerksam machen soll. "Das bewirkt Mobbing...das ist meine sechsjährige Tochter, die ins Spital musste, weil sie gemobbt wurde", eröffnet Golledge ihren Appell. Das Mädchen sei eineinhalb Jahre lang von einer "Freundin" in der Schule gemobbt worden. Daraufhin hatte das Kind nicht mehr essen wollen und zuletzt auch körperliche Beschwerden bekommen.

Die Mutter bittet, den Post zu teilen und sich der Gefahr von Mobbing bewusst zu werden.

