Drachen zum Tag der Toten © (c) AP (Oliver de Ros)

In Guatemala ist der "Dia de los Muertos", der Tag der Toten, mit einem Drachenfest gefeiert worden. Die runden Drachen, die Durchmesser von mehreren Metern erreichen können, stiegen anlässlich des lateinamerikanischen Gedenktages am Donnerstag in den indigenen Gemeinden Sumpango und Santiago Sacatepequez im Südosten des Landes auf.

Die Fäden zwischen dem bunten Drachen und dem Boden soll dabei die Verbindung zwischen Lebenden und Toten stehen, wie der Historiker und Anthropologe Celso Lara aus Guatemala erklärte. Zum "Dia de los Muertos" reisen Millionen Menschen in Guatemala zu ihren Familien, um dort der Toten zu gedenken.