''Kommt später wieder''Belgien lacht über "dümmste Räuber"

Die Räuber kamen zu Geschäftsschluss noch einmal und wurden von der Polizei empfangen © (c) Getty Images/EyeEm (Thorsten Scholz / EyeEm)

Sechs Männer kamen im belgischen Charleroi in ein E-Zigaretten-Geschäft und forderten vom Inhaber Geld. Daraufhin erklärte ihnen der Mann, dass er später zu Geschäftsschluss mehr Geld in der Kassa hätte und nannte ihnen sogar einen Zeitpunkt. Die Männer zogen also unverrichteter Dinge wieder ab und erschienen tatsächlich zu Geschäftsschluss wieder. Hier erwartete sie allerdings bereits die Polizei und nahm die Truppe fest, darunter ein Minderjähriger. Er hätte gleich gemerkt, dass die Männer nicht ganz "hell" seien, erklärte er gegenüber der BBC. Es sei wie in einer Komödie gewesen.