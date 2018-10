Facebook

Jenny Graham an ihrem Ziel © Twitter/Jenny Graham

Nach 125 Tagen ist die Britin Jenny Graham (38) am Donnerstagabend nach ihrer Weltumradelung wieder in Berlin eingetroffen - und hat damit nach Angaben der britischen Botschaft einen Weltrekord aufgestellt. Sie habe als erste Frau alleine die Weltumrundung in dieser Zeit geschafft und den bisherigen Rekord von 144 Tagen unterboten, teilte die Botschaft mit.

Das bringe ihr einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde ein. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, ich habe eineinhalb Jahre nur dafür gelebt. Es zeigt, dass wir Frauen zu mehr fähig sind, als wir denken", sagte die 38-Jährige, als sie von ihrem gelben, schwerbepackten Fahrrad stieg. Familie und Freunde empfingen sie mit Champagner und Konfetti am Pariser Platz. Unter den Wartenden war auch ihr 20-jähriger Sohn Lachlan.

Auch der britische Botschafter Sir Sebastian Wood erwartete Graham am Brandenburger Tor, das am 16. Juni Startpunkt und nun auch Ziel ihrer Welt-Strecke war: "Sie verkörpert wahren Sportsgeist und Durchhaltevermögen. Dass sie Berlin als Start- und Zielpunkt ausgesucht hat, zeigt die Begeisterung, gerade junger Briten, für diese Stadt."

Graham kommt aus Inverness in Schottland. Auf ihrer Soloweltumrundung legte sie radelnd rund 29.000 Kilometer durch 14 Länder und vier Kontinente zurück. Flug- und Transferstrecken wurden nicht eingerechnet.