© EPA

Zukünftige Langzeitmissionen in der bemannten Raumfahrt werfen die Frage auf, wie Astronauten mit Lebensmitteln versorgt werden können. Weil Kulturpflanzen im Weltall aber nicht nur mit nährstoffarmen Böden, sondern auch mit nahezu fehlender Schwerelosigkeit zurechtkommen müssen, haben Biologen der Universität Zürich (UZH) getestet, wie Ackerbau auf dem Mond oder anderen Planeten möglich wäre.

Eine nahezu schwerelose Umgebung und deutlich nährstoffärmere Böden als auf der Erde sind keine guten Voraussetzungen für üppiges Pflanzenwachstum. Und nährstoffreiche Erde und Dünger in den Weltraum zu transportieren, sei ökologisch und wirtschaftlich sehr fragwürdig, schrieb die UZH am Mittwoch.

Lösung gefunden?

Die Forschungsgruppe um Lorenzo Borghi von der UZH und Marcel Egli von der Hochschule Luzern hat nun eine mögliche Lösung gefunden: Das Pflanzenhormon Strigolacton fördert die Symbiose zwischen Pilzen und feinen Wurzeln und unterstützt damit das Pflanzenwachstum. Bei dieser Mykorrhiza genannten Symbiose versorgen die Pilze die Pflanzenwurzeln mit zusätzlichem Wasser, Stickstoff, Phosphaten sowie Spurenelementen aus dem Boden. Umgekehrt erhalten die Pilzfäden Zugang zu Zucker und Fetten, die von der Pflanze produziert werden. Die meisten Pflanzen scheiden rund um den Wurzelbereich Hormone der Strigolacton-Familie aus.

Für ihre Versuche kultivierten die Forscher Petunien und Mykorrhiza-Pilze in simulierter Schwerelosigkeit. Petunien standen dabei als Modellorganismus für Nachtschattengewächse wie Kartoffeln, Tomaten und Auberginen. Es zeigte sich, dass fehlende Schwerkraft die Mykorrhizierung, also die Besiedelung der Wurzeln durch die Pilze, behindert. Damit wird die Nährstoffaufnahme der Petunien aus dem Boden reduziert. Das Pflanzenhormon Strigolacton wirkt diesem negativen Effekt allerdings entgegen. Pflanzen mit einer starken Hormonausschüttung und Pilze, die mit einem künstlichen Strigolacton-Hormon behandelt wurden, konnten auch in nährstoffarmen Böden und in Schwerelosigkeit gut gedeihen.