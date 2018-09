Die Kinder wollen nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag eine nackte Frau im Wald gesehen haben. Daraufhin seien mehrere von ihnen in Panik geraten und hätten hyperventiliert.

Sujetbild: Wald © APA

Mehrere Schüler einer Klassenfahrt sind in Hagen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen bei einer Nachtwanderung panisch geworden. Die Kinder wollen nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag eine nackte Frau im Wald gesehen haben. Daraufhin seien mehrere von ihnen in Panik geraten und hätten hyperventiliert.

Polizei und Feuerwehr durchsuchten daraufhin den Wald nach der Frau - allerdings ohne Erfolg. Ein Notarzt habe sich um die Schüler gekümmert. "Die Situation hat sich dann auch schnell wieder beruhigt", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Laut "Bild.de" holten Eltern ihre Kinder noch in der Nacht von der Jugendherberge ab. Demnach sollen die Schüler etwa 13 und 14 Jahre alt gewesen sein.